Şeker pancarından kent ekonomisine 1 milyar liralık katkı bekleniyor

Muş'ta bin 100 çiftçi tarafından 60 bin dönüm alanda ekimi yapılacak olan şeker pancarından kent ekonomisine yaklaşık bir milyar lira girdi sağlanması bekleniyor. Muş'ta geçimini tarım işiyle sağlayan vatandaşlar, pancar ekimine başladı. Kentte ekim faaliyetlerini sürdüren şeker pancarı üreticileri, ekili alanların artması ve mevsimsel yağışların iyi olması nedeniyle bu yıl verimin artmasını bekliyor. Muş Şeker Üretim Sanayi Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, 2022-2023 yılı pancar üretim kampanyasının çiftçilerin tarlaya inmesiyle başladığını ifade etti. Halihazırda bin 100 çiftçinin pancar ekimi için taahhütte bulunduğunu kaydeden Kızılkaya, şunları kaydetti: "Bin 100 çiftçimiz yaklaşık 50 bin dönüm alanda ekim yapacaklarını bize taahhüt etmişlerdir. Süreç içerisinde taahhüt almaya devam ediyoruz. Bu sayının bin 300 bandına çıkmasını öngörüyoruz. Toplamda 60 bin dönüm civarında ekim alanı olmasını öngörüyoruz. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin tarlayı ekmesiyle ilgili tereddütleri vardı. Bu tereddütleri ortadan kaldırmak için geçen sene ilan edilen 420 lira olan avans taban fiyatını ilk etapta ton başına 800 lira olarak açıkladık, daha sonra akaryakıttaki artış nedeniyle çiftçimizi rahatlatmak adına bunu bin liraya revize ettik. Bunun yanında kota tamamlama primi olarak çiftçimize sunduğumuz diğer bir hizmetimizle de ton başına 90 lira destek veriyoruz. Küspesini bize satmak isteyen vatandaşlara da 50 liralık ekleme olabilir. Pancarın tonu 420 liradan bin 140 lira bandına ulaşmış durumdadır. Nakliye desteğimiz ve tohum gübre desteğimiz de çiftçimize devam ediyor" dedi.

42 BİN TON ŞEKER ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Bu sene yaklaşık olarak net işlenecek pancardan 300 bin ton mahsul elde etme beklentileri olduğunu vurgulayan Genel Müdürü Kızılaya, "Yaklaşık 42 bin ton şeker, 10 bin tona yakın melas üretmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 75 bin bandında da küspe oluşmasını bekliyoruz. Bu sene Muş ekonomisine geçen yılın 5 katı kadar bir ekonomik döngü sağlamayı hedefliyoruz. 450 milyon bandında bir para çiftçinin cebine girmiş olacak. Şeker ve melas satışlarımızla beraber Muş'ta 1 milyar lirayı geçecek olan bir ekonomik hareket olacak. Muş Şeker Fabrikası kentin can damarı olmaya devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz ekim alanlarını artırarak fabrikaya olan desteklerini artırırlar. Çiftçimiz yeter ki ekim yapsın biz gerekli olan tüm desteklerle onların yanındayız" ifadelerini kullandı.