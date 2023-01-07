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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Şekerli içecek aklı ve başı etkiliyor

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Şekerli içecek aklı ve başı etkiliyor
ÇIN'deki Çingua Üniversitesi'nden bilim insanları, erkeklerin içecek alışkanlıklarıyla kellik arasındaki ilişkiyi inceledi. Günde bir kola, meyve suyu, enerji içeceği ve çay gibi şekerli içecek tüketen erkeklerde saç dökülmesinin, hiç tüketmeyenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğu görüldü. Günde birden fazla şekerli içecek içtiğini söyleyen katılımcılarda bu oran yüzde 42'ye kadar çıktı. Araştırma ekibi şekerli içecek ve akıl sağlığı arasında da bir ilişki tespit etti. Günde üç içecek tüketen kişilerde depresyon riskinin yüzde 25 daha fazla olduğu tespit edildi.

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Şekerli içecek aklı ve başı etkiliyor
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