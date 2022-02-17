SEKİNE DUASI OKUNUŞU ANLAMI- Sekine Duası Arapça Türkçe Okunuşu Ezberle, Meali Ve Faziletleri - 19 Ayetin Büyük Mucizesi

Allah'ın (C.C) mümin kişilere bahşettiği sükûnet ve güven anlamında Kur'an terimidir. Sekine Duası ile ilgili kaynaklarda pek fazla bilgi yer almamıştır. Günümüze bu isim ile anılan duanın faziletleri hakkında da önemli bilgiler vardır. Sekine Duası okuyan kimselerin huzur, mutluluk ve şefkate kavuşacağı söylenmiştir. Sekine Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı en çok araştırılan dualar arasında yer almaktadır. 19 Ayetin mucizesi olarak adlandırılan Sekine Duası okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.
SEKİNE NE DEMEK?
Sekine kelimesi ''Sükûn' kökünden türemiştir. Sükûn, sakin olmak, durmak ve susmak anlamına gelirken, sekine ise ağır başlılık, vakar, rahmet ve güven anlamlarını taşır. Allah'ın (C.C) mümin kişilere bahşettiği güven anlamındaki Kur'an terimidir.
SEKİNE DUASI NASIL OKUNUR?
Bismillahirrahmanirrahim
Önce (Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemun Adlun Guddusun) okunur. Ardından aşağıda yer aldığı gibi 19 ayet sırasıyla 19'ar defa okunur. Her ayetten önce Allah'ın bu 6 ismi zikredilir. Yani sıralama şöyledir;
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.
19. ayet okunuşu : Vel hemdü lillahi rabbil alemin
SEKİNE DUASI OKUNUŞU
Seyec 'alullahu ba'de 'usru-y yusra"
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
İnnallahe kane tevvaben rahime
innallahe kane gafuran rahime
fe innallahe kane afüvven kadira
innallahe kane semian besira
innallahe kane alimen hakime
innallahe kane aleyküm rakibe
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
ve yen surakellahu nesran azize
İnne hızballahi humül gâlibûn
innallahe huvel kaviyyül aziz
innallahe huvel ganiyyül hamid
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
Hasbünallâhu veni'mel vekîl
la yeh zünühümül fezeul ekber
iyyake na'budü ve iyyake nestain
velhamdü lillahi rabbil alemin
SEKİNE DUASI ANLAMI
Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.
Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.
Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır.
Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.
Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.
Ancak Sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.
Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.