SEKİNE DUASI OKUNUŞU ANLAMI- Sekine Duası Arapça Türkçe Okunuşu Ezberle, Meali Ve Faziletleri - 19 Ayetin Büyük Mucizesi

Allah'ın (C.C) mümin kişilere bahşettiği sükûnet ve güven anlamında Kur'an terimidir. Sekine Duası ile ilgili kaynaklarda pek fazla bilgi yer almamıştır. Günümüze bu isim ile anılan duanın faziletleri hakkında da önemli bilgiler vardır. Sekine Duası okuyan kimselerin huzur, mutluluk ve şefkate kavuşacağı söylenmiştir. Sekine Duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı en çok araştırılan dualar arasında yer almaktadır. 19 Ayetin mucizesi olarak adlandırılan Sekine Duası okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.

SEKİNE NE DEMEK?

Sekine kelimesi ''Sükûn' kökünden türemiştir. Sükûn, sakin olmak, durmak ve susmak anlamına gelirken, sekine ise ağır başlılık, vakar, rahmet ve güven anlamlarını taşır. Allah'ın (C.C) mümin kişilere bahşettiği güven anlamındaki Kur'an terimidir.

SEKİNE DUASI NASIL OKUNUR?

Ne için okunacağına niyet etmek

İstiğfar (7 defa)

Salavat-ı Şerife (7 defa)

Allah-u Ekber (10 defa)

Altı Esma her ayetle beraber okunacak. Her ayet ise 19 defa okunacak.

Bismillahirrahmanirrahim

Önce (Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemun Adlun Guddusun) okunur. Ardından aşağıda yer aldığı gibi 19 ayet sırasıyla 19'ar defa okunur. Her ayetten önce Allah'ın bu 6 ismi zikredilir. Yani sıralama şöyledir;

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Seyec Allahu'bade usruy yusra

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnellahe kane tevvaben rahime

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe kane gafurun rahimu

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Fe innallahe kane afuvven kadira

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe kane semian besira

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe kane alimen hakime

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe kane aleyküm rakibe

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnna fetehnaleke fethan mubiyna

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Ve yen surekallahu nesran azize

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnne hızballahi humül galibün

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe huvel kaviyyül aziz

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İnnallahe huvel ganiyyül hamid

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Hasbiyallahu la ilahe illa hu

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Habünallahu venim'el vekil

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : Lâ yeh zünühümül fezeul ekber

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

ayet okunuşu : İyyake na'büdu ve iyyake nestain

Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir.

19. ayet okunuşu : Vel hemdü lillahi rabbil alemin

SEKİNE DUASI OKUNUŞU

Seyec 'alullahu ba'de 'usru-y yusra"

Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

İnnallahe kane tevvaben rahime

innallahe kane gafuran rahime

fe innallahe kane afüvven kadira

innallahe kane semian besira

innallahe kane alimen hakime

innallahe kane aleyküm rakibe

İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

ve yen surakellahu nesran azize

İnne hızballahi humül gâlibûn

innallahe huvel kaviyyül aziz

innallahe huvel ganiyyül hamid

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

Hasbünallâhu veni'mel vekîl

la yeh zünühümül fezeul ekber

iyyake na'budü ve iyyake nestain

velhamdü lillahi rabbil alemin

SEKİNE DUASI ANLAMI

Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır.

Allah bana yeter. O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

Ancak Sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.