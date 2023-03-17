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Giriş Tarihi: 18.3.2023

Sel felaketinde 18 can kaybı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan selin ardından kayıp vatandaşları arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Eyyübiye ilçesinde bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Cesedin, temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Sel felaketinde ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'da ölenlerin sayısı 16'ya, toplamda ise 18'e ulaştı. Bozova ilçesinde sele kapılan TIR sürücüsü Emin Ergün (24) ile Adıyaman'ın Tut ilçesinde selde kaybolan hemşire Fatma Tekdal ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor. Mehmet YILDIRIM - Mevlüt HASGÜL / SABAH

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Sel felaketinde 18 can kaybı
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