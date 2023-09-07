Sel felaketinde hayatını kaybeden çiftlerin cenazeleri Alanya’ya getirilecek

Alanya'dan Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesindeki turistik kamp alanına tatil için giden Selman(27) ve Mihriban (25) Bağışlar çifti aşırı yağmurun ardından sele kapıldı. Daha sonrasında arama ekipleri kaybolan çiftin cansız bedenlerini buldu. Bağışlar çiftin cenazeleri otopsisi yapılmak üzere Kırklareli Adli Tıp kurumuna götürüldü.

OTOPSİ YAPILDIKTAN SONRA ALANYA'YA GÖNDERİLECEK

Kırklareli Adli Tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından selde hayatlarını kaybeden Dr. Selman ve Mihriban çiftlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilecek. Alanyalı olan Dr. Selman ve Mihriban çiftin cenazeleri Cuma günü Mahmutlarda kılınacak cenaze namazının ardından Mahmutlar Mahallesindeki Dörtyol Mezarlığına defnedilecek.

RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLMİŞ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.