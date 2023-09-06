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Giriş Tarihi: 6.9.2023 12:12 Son Güncelleme: 6.9.2023 13:33

Sel felaketinde kaybolan Alanyalı çift aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesindeki turistik kamp alanında selin ardından kaybolanlar arasında yer alan Selman (27) ve Mihriban (25) Bağışlar çiftinin bulunması için arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Sel felaketinde kaybolan Alanyalı çift aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesindeki turistik kamp alanında selin ardından kaybolanlar arasında yer alan Selman (27) ve Mihriban (25) Bağışlar çiftinin bulunması için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Çiftin tatil için ailesiyle birlikte Alanya'dan Kırklareli'ne gittiği öğrenildi. Bağışlar çiftin akrabalarından Merve Aydoğan, sabah saatlerinde "sel taşkını oluyor" diye telefon ettiğini söyledi.

Yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı, "Kırklareli'ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 06.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu 3 iyi haber olur." demişti

ELİMİZ KOLUMUZ BİR HABER ALABİLMEK İÇİN BEKLİYORUZ

Bağışlar çiftinin yeğeni Selbinaz Dere Bağışlar, "Hayatımızın en zor gününü yaşıyoruz. Yeğenimiz Alanyalı Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban, İğneada selinde kayıp. Olay yerindeyiz. Elimiz kolumuz bağlı bir haber bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Selman - Mihriban Bağışlar çiftinin Alanya'daki yakınlarını bekleyişi sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Bütün ekipleri seferber ettik. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor" dedi. Çiftin yakınları ise sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi. Çiftin 3 ay önce evlendiği ve tatil için bölgeye gittiği öğrenildi.

Alanya Belediye Meclis üyesi Yılmaz Bağışlar'ın kuzeni olan Selman Bağışlar ve eşini arama çalışmaları sürüyor.

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Sel felaketinde kaybolan Alanyalı çift aranıyor
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