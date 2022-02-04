Haberler Yaşam Haberleri Sel felaketinin yaşandığı Sarayköy’de su tahliye çalışması sürüyor
Giriş Tarihi: 4.2.2022 11:55 Son Güncelleme: 4.2.2022 11:57

Sel felaketinin yaşandığı Sarayköy’de su tahliye çalışması sürüyor

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Sel felaketinin yaşandığı Sarayköy’de su tahliye çalışması sürüyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sağanak yağış sonrası taşan dere nedeniyle sel felaketine uğrayan 25 ev ile ağıl, iş yeri ve tarım arazisinin zarar gördüğü, evlerinde mahsur kalan 15 kişinin kurtarıldığı mahallede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Gerali Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerine etkisini arttırarak hayatı olumsuz etkilemiş ve etkisini daha da arttıran yağış bir süre sonra Gerali Mahallesi'nden geçen derenin debisi arttırarak sel oluşmasına neden olmuştu. Derenin taşmasıyla mahallede 25 ev ile ağıl, iş yerleri ve tarım arazilerini su bastı.

MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Yaşanan sel felaketi sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sarayköy Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler suyun evlere aktığı kısımlarda iş makineleri ile tümsekler yaptı. Evlerinde mahsur kalan 15 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SU TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sarayköy Belediyesi ekipleri Gerali Mahallesi'nde sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına yeniden başladı. İş makineleri bir yandan çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

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Sel felaketinin yaşandığı Sarayköy’de su tahliye çalışması sürüyor
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