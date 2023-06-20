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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Sel mesaisi

Sel mesaisi
Türkiye, Batı Karadeniz'de kuvvetli olmak üzere, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı bir havanın etkisi altında. Düzce'de dereler taştı, 350 aile tahliye edildi. Sarıkaya mağarasının yakınlarında kamp yaparken mahsur kalan 9 öğrenci kurtarıldı. Sakarya Kocaali ve Hendek'te cadde ve sokaklar su altında kaldı. Trabzon Sürmene'deki Manahoz Deresi'nde su seviyesi yükselince sirenlar çaldı. Bilecik'te yıldırım düştü. Trabzon-Gümüşhane yolu sağanak yağış nedeniyle bir süre kısmen ulaşıma kapatıldı. Amasya'da köy evlerini ve ahırları su bastı.

Enes GÜNEŞ- Hüseyin CUMALI-Umut YEŞİLYURT/SABAH

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