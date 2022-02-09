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Giriş Tarihi: 9.2.2022 14:45 Son Güncelleme: 9.2.2022 15:16

Sel sularına kapılan araçtan canını zor kurtardı

ABBAS ÇAKAR
Sel sularına kapılan araçtan canını zor kurtardı

Kocaeli İzmit İlçesinde, önceki akşam yaşanan olayda Akmeşe mevkiinde şiddetli sağanak nedeniyle sel sularına kapılan bir otomobil sürücüsü,  son anda kendi çabasıyla aracını terk ederek canını zor kurtardı.

İzmit ilçesinde bulunan Akmeşe'de önceki gün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak nedeniyle, yolda biriken suyun içerisinden geçmeye çalışan araç sürücüsü, aniden yoğun olarak gelen sel sularının arasında kaldı.

Sel sularına kapılan araçtan canını zor kurtardı | Video

Sel sularına kapılan E.Y. bu esnada kendi çabaları ile kullandığı otomobilden çıkarak, canını son anda kurtardı.

E.Y'nin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.

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Sel sularına kapılan araçtan canını zor kurtardı
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