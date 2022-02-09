İzmit ilçesinde bulunan Akmeşe'de önceki gün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak nedeniyle, yolda biriken suyun içerisinden geçmeye çalışan araç sürücüsü, aniden yoğun olarak gelen sel sularının arasında kaldı.

Sel sularına kapılan araçtan canını zor kurtardı | Video

Sel sularına kapılan E.Y. bu esnada kendi çabaları ile kullandığı otomobilden çıkarak, canını son anda kurtardı.

E.Y'nin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen İtfaiye, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından çıkartıldı.