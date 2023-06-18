Sel ve sağanak otomobilleri sürükledi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçeye bağlı Hacıömersolaklısı köyü girişinde yüksek kesimlerden gelen selde suya kapılan 2 otomobil tarlaya sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarından çıkan H.İ.Y, A.Y, H.T. ve A.T'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağanak nedeniyle çamur birikintileri oluşan yollar ekiplerce temizlendi. Kuvvetli yağış sebebiyle de bazı tarım arazileri zarar gördü.Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan otomobildeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.Kocaeli'nde kuvvetli sağanak yağış, hayatı birçok yerde olumsuz etkiledi. İzmit, Derince ve Körfez İlçelerinde bazı noktalarda su baskınları yaşandı.Bolu kent merkezinde şiddetli sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanakta kent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar, sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı.Bilecik'te yağan her yağmur, kenti göl ve çamur deryasına çevirdi. Altyapısı çöken ve dereye dönen yollarda kazma kürek çalışan vatandaşlar, yağmur altında sel sularından kurtulmaya çalıştı. Dereye dönüşen yollarda kendi imkanlarıyla küçük kanallar açan vatandaşlar, yağmur sularını mazgallara yönlendirmeye çalıştı.MeteorolojiGenel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan sağanak yağış uyarısı verilen 28 il şöyle sıralandı: Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Antep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Maraş, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Uşak, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce. SABAH