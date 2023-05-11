"Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu

Edinilen bilgilere göre; CHP Merkez İlçe Başkanlığı, ülkü ocakları tarafından asılan bu pankartın "Seçimlerin yürütülmesine ilişkin yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle afişlerin ve pankartların kaldırılmasın talebinde bulundu. CHP'nin bu talebini değerlendiren Seçim Kurulunun "Pankartların bir siyasi partiye ait olmadığı cihetle görev alanımızın dışındadır" diyerek başvuruyu reddettiği öğrenildi.