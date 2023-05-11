Haberler Yaşam Haberleri "Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu
Giriş Tarihi: 11.5.2023 15:08 Son Güncelleme: 11.5.2023 15:50

"Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu

Kütahya Ülkü Ocaklarının Zafer Meydanına astığı “Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu ve İlçe Seçim Kuruluna afişin kaldırılması talebinde bulundu.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanlığının Kütahya Zafer Meydanına astığı "Selahattin Demirtaş teröristtir" pankartından rahatsız olan CHP merkez İlçe Başkanlığının İlçe seçim kuruluna yaptığı başvurunun reddedildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; CHP Merkez İlçe Başkanlığı, ülkü ocakları tarafından asılan bu pankartın "Seçimlerin yürütülmesine ilişkin yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle afişlerin ve pankartların kaldırılmasın talebinde bulundu. CHP'nin bu talebini değerlendiren Seçim Kurulunun "Pankartların bir siyasi partiye ait olmadığı cihetle görev alanımızın dışındadır" diyerek başvuruyu reddettiği öğrenildi.

MUHARİP GAZİLERDEN DESTEK

Öte yandan Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul konuya ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Ülkü Ocakları Başkanlığının Zafer Meydanına astığı "Selahattin Demirtaş teröristtir" yazılı afiş tamamen doğrudur ve gerçeği yansıtmaktadır.

Merkez ilçe Seçim kurulu yerinde bir karar vererek itirazı reddetmiştir. Kendilerinin bu haklı kararına destek oluyor ve şehitlerimiz ve gazilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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"Selahattin Demirtaş teröristtir” yazılı pankarttan CHP rahatsız oldu
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