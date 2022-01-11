Haberler Yaşam Haberleri Şelale avcısı 40 şelale keşfetti
Giriş Tarihi: 12.1.2022

Şelale avcısı 40 şelale keşfetti

Şelale avcısı 40 şelale keşfetti
BURSA'NIN Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, tam bir tabiat tutkunu. Hafta sonları boş zamanlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı. Öğretmen Yordam, şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemiyor. Türkiye'deki en fazla şelalenin Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu tahmin ettiğini anlatan Yordam, "Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum" dedi. İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Şelale avcısı 40 şelale keşfetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA