Şelale avcısı 40 şelale keşfetti

BURSA'NIN Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, tam bir tabiat tutkunu. Hafta sonları boş zamanlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı. Öğretmen Yordam, şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemiyor. Türkiye'deki en fazla şelalenin Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu tahmin ettiğini anlatan Yordam, "Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum" dedi. İHA