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Giriş Tarihi: 11.1.2025 16:33 Son Güncelleme: 11.1.2025 16:39

Selamına karşılık vermeyince kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Maltepe’de M.A. isimli şahıs yolda selam verip karşılık  vermeyen Celil Paktazel’e kurşun yağdırdı. Saldırıda Celil Pektazel hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Selamına karşılık vermeyince kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde meydana geldi. M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı. O sırada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y.'de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Selamına karşılık vermeyince kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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