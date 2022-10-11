Selanik’ten kalkan gemi İzmir Limanı’na demir attı

İZMİR ile Yunanistan'ın Selanik sehri arasında yapılacak seferler kapsamında "Smyrna di Levante" adlı ilk ropax (araç ve yolcu tasıyan gemi) Izmir Limanı'na ulastı. Selanik'ten önceki aksam hareket gemi dün sabah saatlerinde limana demir attı. Üzerinde Türk ve Yunan bayrakları ile Türkçe ve Yunanca "Izmir- Selanik Dostluk Hattı" yazısı bulunan gemi ile 119 yolcu, 2 TIR, 5 otomobil, 2 motosiklet geldi. 160 metre uzunlugundaki gemi 948 yolcu, 315 otomobil ve 60 TIR kapasitesine sahip. Geminin esas faaliyeti ticari. Pazartesi, çarsamba ve cuma günleri Selanik'ten Izmir'e sefer yapacak gemi, salı, persembe ve pazarları ise Izmir'den Selanik'e dönecek. AA