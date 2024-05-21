Selçuk Bayraktar İstanbul Üniversitesi gençleriyle buluştu

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde düzenlenen Gelecek için Bilim ve Teknolojileri Buluşmaları töreni düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar geleceğin mucitleri, mühendisleri ve bilim insanları ile bir araya geldi. Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayi yıldızı İstanbul Üniversitesi'nde " isimli etkinliğe İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesinin akademik kadrosu katıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlerle teknolojik bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapanİstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, Teknokent biriminde petrol kirliliğinde kullanılan bakterilerin ve müsilajın oluşmadan önce yok edilmesi ile ilgili çalışmalarından bahsetti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, "Genç arkadaşlarımızın mucit olma yolunda Selçuk Bayraktarı örnek alması Türkiyedeki teknolojik ve bilim dalındaki gelişmeler bizi mutlu etmektedir. Bilim ve teknolojide ilerleyip daha iyi hedeflere yönlendirilmesi üniversitelerin sorumluluğudur. Gençlerin içindeki cevheri çıkarıp topluma ve ülkeye kazandırmak en büyük hedefimizdir.Gençlerimizi yeni ufuklara taşımak gayretindeyiz" dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'UniSpeak International' programına katılarak geleceğin mucitleri, mühendisleri ve bilim insanları ile bir araya gelmekten dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Bayraktar, Gençlere 20 yıllık çalışmalarını anlatan videolu sunum yaptı. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bayraktar sunumunda, BAYKAR'daki yaklaşık 20 senedir süren milli teknoloji hamlesi serüveninden bahsetti.

Akıncı, Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu

Sunumunda Akıncı'nın dünkü görevinden sonra dünyada iyice tanındığını belirten Selçuk Bayraktar, "2000'li yılların başına döndüğümüzde dünyada insansız hava araçları yeni yeni doğuyor diyebileceğimiz bir döneme denk geliyor. O dönemde BAYKAR en ufağından başlayıp, makat büyüklüğündeki bir insansız hava aracından başlayıp onları otomatik olarak uçurabilen güdü ve kontrol sistemleriyle başladı. Benim de uzmanlık alanım bu olduğundan bu alanda ufak bir ekiple en ufağından başlayarak bir çalışma yürüttü. Tabi dediğim gibi en önemli aksanı bunların dışında gelişmiş yazılımlar ve elektronikler. Sonra ülkemizin hatta dünyada operasyonlarda ilk defa kullanılan robot helikopterini 2007'de de Türkiye'nin ilk insansız hava aracı diyebileceğimiz elle atılabilen 5 kiloluk Bayraktar Mini silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Tabi bütün bu gelişmelerin ötesinde 2014'de dünyaya damgasını vuracak Bayraktar TB2'nin uçuşu oldu. Dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, terörle mücadele de terörün belini kıran Karabağ'ın azad olmasında önemli bir yeri olan Bayraktar TB2. 2019'da da 6 tonluk Akıncı. Dün de izlemişsinizdir tüm dünyada iyice tanınmış oldu. Türk mühendislerinin nelere kadir olduğunu bir anlamda göstermiş oldu. Akıncı semalarımızda 2021'den beri görev yapıyor. Şimdiden 9 ülkeye ihraç edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.