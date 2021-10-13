Selçuk Bayraktar’tan Şırnak’ın Akçay köyü sakinlerine cevap: En kısa zamanda görüşeceğiz

15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşuna Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde katılan Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı 15 yıl sonra Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyü sakinleri köylerine davet etti. Köylülerin bu davetini bir haberde gören Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından davete icabet edeceğini açıkladı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Köylülerin daveti üzerine Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikâyesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikâyenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz..." ifadelerini kullandı.