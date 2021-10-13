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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:07 Son Güncelleme: 13.10.2021 11:13

Selçuk Bayraktar’tan Şırnak’ın Akçay köyü sakinlerine cevap: En kısa zamanda görüşeceğiz

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Selçuk Bayraktar’tan Şırnak’ın Akçay köyü sakinlerine cevap: En kısa zamanda görüşeceğiz

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyünde 15 yıl önce İHA’ların deneme uçuşlarına katılan Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ı 15 yıl sonra köylüler köylerine davet etti. Bayraktar sosyal medyadan davete cevap vererek “En kısa zamanda görüşeceğiz" dedi.

15 yıl önce İHA'ların deneme uçuşuna Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde katılan Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı 15 yıl sonra Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerindeki Akçay köyü sakinleri köylerine davet etti. Köylülerin bu davetini bir haberde gören Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından davete icabet edeceğini açıkladı.

"EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Köylülerin daveti üzerine Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Robotik biliminin kurucusu Cizreli CEZERİ hocamızın yurdunda ülkemizin robot uçaklarının doğuşunun hikâyesi yazıldı... Kardeşliğin, bilimin, medeniyetin doğduğu, yüzyıllar geçse de aynı hikâyenin yazıldığı topraklar... En kısa zamanda görüşeceğiz..." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar’tan Şırnak’ın Akçay köyü sakinlerine cevap: En kısa zamanda görüşeceğiz
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