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Giriş Tarihi: 7.5.2024 14:00 Son Güncelleme: 7.5.2024 14:10

Selçuklu mezarında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Bitlis’in Güroymak İlçesine bağlı Kavunlu köyünde, Selçuklu mezarında kaçak kazı yapanlar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Selçuklu mezarında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Bitlis Valiliği'mden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Bitlis Güroymak İlçesi Kavunlu köyü köy mezarlığında bulunan Selçuklu mezarlarında kaçak kazı yapılacağına dair duyum alındı.

Yapılan operasyonda; bölgeye yerleştirilen fotokapana takılan görüntülerde 3 şüpheli şahsın izinsiz arama ve kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte; 1 adet metal dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet hilti, 1 adet çekiç ve kova ele geçirildi. Olay ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Güvenlik güçleri bölge halkının da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Selçuklu mezarında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
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