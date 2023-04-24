Selçuk’ta grev kapıda! Tarih belli oldu!

Selçuk Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler ile belediye şirketinde çalışan işçiler arasında örgütlü Türk-İş'e bağlı Belediye-İş İzmir Çevre Belediyeler Şubesi ile SODEMSEN arasında 3 aydır devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine sendika grev ilanını geçtiğimiz günlerde belediye binasına asmıştı.

İŞÇİLER 'GREV' DEDİ

Grev ilanının asılması ile birlikte 60 günlük grev süreci başlarken yetkili sendika işçiler arasında grev oylaması yaptı. Yapılan oylamada işçilerin yüzde 92'si belediye yönetimi tarafından sunulan teklifi kabul etmeyerek greve çıkılması yönünde görüş belirtti. Bayram öncesi yapılan görüşmeden de sonuç çıkmayınca CHP'li Selçuk Belediyesi'nde deyim yerindeyse grev resmen kapıya dayandı. Sendika uzlaşma sağlanamaması durumunda 4 Mayıs'ta greve gideceklerini duyurdu.

ŞENGEL'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Başkan Şengel'in açıklamalarına yanıt veren Belediye İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Cumali Akay açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akay "Belediye başkanımızın toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıkladığı rakamlar aslında işçinin eline geçen net para değil. Kendince belediyeden çıkan brüt üzerinden hesap yapıyor. '13 bin 500 lira teklif ettim' dediği rakam da aslında işçilerin aylığını çekmeye bankamatiğe gittiğinde alacağı rakam değil. Bu rakam resmi kesintilerden kaynaklı 12 bin TL'ye kadar düşecek. Bizler ilk günden beri belediye başkanımıza 'İşçilerin bankamatiğe gittiğinde çekeceği rakamlar ve sosyal haklar üzerinden konuşalım, ilerleyelim' dedik. Belediye başkanı son teklif ettiği rakamı aslında daha önce de önermişti. İlk günkü teklifinde direniyor." dedi.





'KENDİ VİCDANINI RAHATLATMAYA ÇALIŞIYOR'

4 Mayıs'a kadar insan onuruna yakışır bir teklif gelmezse greve çıkacaklarını belirten Akay "İnsanların çoluk çocuğunu geçindirebileceği bir rakam gelirse masada uzlaşırız. Ama ülkenin ekonomik koşulları belliyken asgari ücrete yeni bir zam konuşulurken belediye başkanımızın bize teklif ettiği rakamın asgari ücret bandında kalmasını da kabul etmemizi kimse beklemesin. Bizler ek protokol talebinde bulunmadan işçi ve emekçinin onuruna yakışır bir toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Ama süreç bizi nereye götürür bilmiyoruz. Başkan Sengel 16 bin 600 TL olarak açıkladığı rakam da aslında doğru değil. Büyük ihtimalle yanlış hesaplıyor. Aslında böyle bir rakam verdiğini beyan ederek kamuoyu önünde vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Bizler bankamatiğe gittiğimizde bir ay, iki ay içerisinde devletin açıklayacağı asgari ücrete bağımlı kalmak istemiyoruz. Bugün asgari ücret sekiz bin beş yüz lira. Bunun üzerine gerçek enflasyon dediğimiz enflasyonu alamıyoruz. Sahte dedikleri enflasyon artı refah payı dedik. Refah payı tartışılır dedik. Ama bizim tartışmayacağımız sadece bir konu var. Asgari ücret ve sahte enflasyonu tartışmayacağız." diye konuştu.



İSTİFAYA ZORLAMA İDDİASI

Öte yandan Başkan Akay, sendika üyelerinin baskıyla sendikadan istifa ettirilmeye çalışıldığını da ileri sürdü. Akay şunları söyledi "İşçilerle yaptığımız görüşmelerde belediye bürokratlarının özellikle belediye binasında çalışan personel arkadaşlarımızı baskı ile sendikadan istifa etmeye zorladığı yönünde bilgiler alıyoruz. İşçilerin sendikasızlaştırılması yönünde bir çabaya girilmiş durumda. Biz de işçi arkadaşlarımıza yapılanın suç olduğunu ve sürecin takipçisi olacağımızı anlattık. Psikolojik anlamda işçiler üzerinde baskıya da başlandı" diye konuştu.