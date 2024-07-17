Selçuk’ta heyecanlandıran keşif

Bünyesinde Efes Antik Tiyatrosu, Meryemana, Celsus kütüphanesi, 7 Uyuyanlar mağarası gibi bir çok tarihi ve kültürel zenginliği barındıran İzmir'in Selçuk ilçesinde heyecanlandıran bir keşif daha yapıldı. İlçe sınırları içinde yer alan Zafer Mahallesi'nde özel şahıs mülkiyetinde bulunan parsellerde kaya mezarı bulundu. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alan ile ilgili çalışma başlatttı.

KORUMA ALTINA ALINDI

İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne bağlı uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda; ortaya çıkan doğu-batı yönlü, dikdörtgen planlı, 200x70cm ölçülerinde kaya mezarı doğrultusunda 468 ada, 4, 6, 17 parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan alanda taşınmazın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararı dikkate alınarak 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

KAÇAK KAZILARA SUÇ DUYURUSU

Alan ile ilgili ayrıca, taşınmazların tapu sicil kaydına 'kısmen 1.derece arkeolojik sit alanındadır' şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. Ayrıca 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla karar eki geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının uygun olduğuna, taşınmazlarda gerçekleştirilen kaçak kazı olayını gerçekleştirenler hakkında yasa kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ve yürütülecek soruşturma sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi karara bağlandı. Yine aynı karar doğrulusuhda soruşturma sonucunu müteakiben kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde, uygun göreceği teknik ve yöntemlerle kapatılmasına karar verildi. İlçei merkezinde kaya mezarı bulunması Selçuk'ta büyük heyecan yarattı.

