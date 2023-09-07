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Giriş Tarihi: 7.9.2023 14:28 Son Güncelleme: 7.9.2023 15:01

Selde evler ve yollar değil, hayaller de yarım kaldı! Sözlendirdiği kızının eşyaları sel sularında kaldı

İstanbul’da önceki akşam saatlerinde kuvvetli yağışın ardından ortaya çıkan sel ve su baskınları bir çok evi sular altında bıraktı. Kızını kısa süre önce sözlendiren ve 30 bin liraya yakın eşya alan Yeter Yıldız evini sel suyunun basması sonucu hem borçla aldığı eşyalarını hem de sel suyu nedeniyle kullanılmaz hale gelen eşyalarını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Selde evler ve yollar değil, hayaller de yarım kaldı! Sözlendirdiği kızının eşyaları sel sularında kaldı

Sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ev ve iş yeri sahipleri komşularının yardımıyla temizlik yapmaya çalışırken AFAD ve Kaymakamlık görevlileri tarafından yardım desteği verildi. Selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar gören ev ve iş yerlerinde komşuların desteğiyle temizlik yapılmaya çalışıldı. Selden en çok etkilenen Mehmet Akif Mahallesinde ki vatandaşlar belediye ekiplerinin ve komşularının yardımıyla toparlanmaya çalışırken Atatürk caddesindeki evlerinde kızıyla birlikte yaşayan Yeter Yıldız, sel sularının en fazla kendilerine zarar verdiğini ve yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

Kızıyla beraber yaşayan Yeter Yıldız, kızının sözlü olduğunu, onun için biriktirilen yaklaşık 30 bin liraya aldığı eşyaların sel suları altında kaldığını belirterek, "Benim kızım, yengem ve ablam evin içindeydi. Yardım ederken bir baktım, karşı taraftan su o kadar hızlı geliyordu ki insanları, arabaları uçuruyor. Ben çığlık atıp, yengemi ve ablamı çıkartmaya çalışırken iki dakikada hepimiz evin içine dolduk. Benim tek derdim çocuğumu kurtarmaktı. Onları kurtardım. Yukarı çıkana kadar boyumuza kadar su doldu. Her şey iki saniye içerisinde oldu. Kendimizi nasıl dışarıya attığımızı bilmiyorum. Kızımın sözü vardı eşyalarımızı yeni almıştım, yeni boya yaptırmıştım, yeni temizlik yapmıştım. Hepsi mahvoldu, hiç bir şey kullanılmıyor. Ne beyaz eşyalarım, ne dolaplarım. Tek şükür ettiğim, kızımla bana bir şey olmadı" dedi.

Eşyalarının mahvolduğunu söyleyen Yeter Yıldız, kızının selde giden eşyaları ve 30 bin TL parası için yetkililerden yardım isteyerek, "Kızıma söz yapmış ve 30 bin liraya yakın borçla eşya almıştık. Eşimden ayrı kızımla birlikte yaşıyorum. Hiber tansiyon hastası ve mide ameliyatı olduğum için çalışamıyorum. Evde sağlam eşya kalmadı bir selle muhtaç hale geldik. Yiyecek ekmeğimiz yok komşularımız yardımda bulunuyor" dedi.

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Selde evler ve yollar değil, hayaller de yarım kaldı! Sözlendirdiği kızının eşyaları sel sularında kaldı
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