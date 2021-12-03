Selde kaybolan  amatör futbolcu için gıyabı cenaze namazı kılındı

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu Amatör Liginde mücadele eden Bozkurt Belediyespor'da futbol oynayan 26 yaşındaki Eray Çelebi aşırı yağış nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu sahada idman yaparken, sel sularının sahaya dolmasıyla soyunma odalarının çatısına çıkmış, binanın yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmuştu.



Tüm aramalara rağmen bir türlü Eray Çelebi'nin cansız bedenine ulaşılamadı. Ailesinin isteği doğrultusunda bugün Karabük Beşbin Evler Merkez camisinde gıyabı cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına, Çelebi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve diğer protokol üyeleri ile futbolcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.



Baba Şakir Çelebi, gazetecilere, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'tan bu yana oğlunun bulunamadığını belirterek, "Biz de gıyabi cenaze namazı düşündük. Allah razı olsun gıyabi cenaze namaz kılındı. Herkese teşekkür ederim." dedi.