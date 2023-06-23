Selde kaybolan Rıdvan Coşar’ın ailesinin endişeli bekleyişi

Giresun'un merkeze bağlı Duroğlu beldesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Belde merkezinde sel suları nedeniyle işyeri ve evlerde maddi hasar meydana gelirken, beldenin Çağlayan mahallesinde yaşayan Rıdvan Coşar'a (50) ait tahta ve tek kişilik ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Köy evine önceki gün bahçe temizliği için gelen ve tek başına yaşadığı öğrenilen heyelan sonrası Coşar'a ulaşamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekiplerince havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler Coşar'ın evinin bulunduğu bölgeye gitmekte güçlük yaşarken, Coşar ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Eşi ile en son dün akşam görüştüklerini belirten Ayfer Coşar, "Biz Giresun merkezde yaşıyoruz. Geçen yıl Çağlayan mahallemizdeki bahçemizin yanına tahta ev yaptı. Önceki gün ise Çağlayan mahallesine giderek bahçede temizlik yapacağını söyledi. Dün akşam önce ekmek almaya beldeye inmiş, sonra Çağlayan mahalledeki eve geldi. Akşam 20:00 sıralarında beni aradı.

Çorba yapacağı için tarif istedi. Daha sonra kızımla konuştu. Gece çok yağmur yağınca sabaha kadar kızımda ben de eşimi sürekli telefonla aradık, ama ulaşamadık. Sonra evin tamamen yıkıldığını öğrendik. Buraya geldiğimizde Çağlayan mahallesinde çıkış yolunu tehlikeden dolayı ekipler kapattı. Eşim o evde tek başına kalıyordu. AFAD ekipleri saatlerdir arama çalışmalarını sürdürüyor. Bize henüz hiç bir bilgi gelmedi. Burada endişeli halde haber bekliyoruz" dedi.

Kızı Betül ise, "En son dün akşam babamla telefonda görüştük. Özel sektörde çalışıyorum. Dün akşam işten geldikten sonra telefonla görüştük. Bana 'Bugünün nasıl geçti' diye sordu. Sonra yemek hazırladığını söyledi.

Dün geceden beri telefonla aradık ama babama ulaşamadık. Mahallede toprak kayması sonucu yollarda hasar oluşmuş. Geçen sene babamın yaptırdığı tahta ve tek kişilik evden eser kalmamış. Devlet yetkililerimizden babamın bulunmasını istiyorum" dedi.