Selde kaybolmuştu: Gıyabi cenaze namazı kılındı





Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Enver Ünlü, "Heyelanda kaybolan vatandaşımız Rıdvan Coşar'a son vazifemizi yapmak için toplandık ve acımız büyük. Aile fertlerine ve köylülerimize başsağlığı diliyoruz. Sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren bütün kurum ve yetkililerimizle sahadaydık ve bütün arkadaşlarımız can siperhane mücadele ettiler. Sel afetinde mahsur kalan 26 vatandaşımızı kurtardık ancak bu acı kayıp haberini alınca bizi derinden üzdü. Kayboldu ihbarının alınmasından itibaren 15 gündür 39 dalgıç, 120 görevli, onlarca gönüllü arama çalışmalarına katıldı. Bunun yanında onlarca araçla kaybolduğu heyelan bölgesinden Aksu Deresi ile denizin birleştiği alana kadar bütün ihbarlar değerlendirilerek didik didik arandı. Maalesef bazı kıyafetlerinin haricinde kendisine ulaşamadık. Bundan sonra da ihbarlara ağırlık verilerek arama çalışmalarımız devam edecek. En azından kayıp vatandaşımızı bularak ailesine bir mezarının olmasını sağlamak istiyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Ancak bugün burada son görevimizi yerine getirmek istedik" dedi.