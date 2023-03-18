Selde ölen kadının altınlarını bulup askere teslim etti! İyi ki varsın Elif teyze!

"BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRDIKTAN SONRA BİR KEPÇE KURTARDI"

Deprem felaketiyle uğraşırken bir de sele tutulduklarını söyleyen Elif Oral, "Sabah gözlerimizi bir açtık ki her tarafı sel götürüyor. Etraf 1,5 metre balçık dolmuş, cama çıkıp 'bizi kurtarın' diye bağırdım. Yanımda 5 aylık hamile kızım Saniye Oral vardı. Bir kepçe geldi, bizi kurtardı Allah razı olsun" dedi.

"BİR BAKTIM TAVANA KADAR BALÇUK DOLMUŞ"

Kepçenin kendilerini risksiz bir alana bıraktığını ancak kaynanasının evinin yan daireleri olduğunu anlatan Oral, "Kepçe bizi karşıya geçirdikten sonra kaynanamın oturduğu ev yanımızdaydı, yazları orada kalırdık. Bir baktım tavana kadar balçık dolmuş. Depremden sonra kaynanamı şehir dışına göndermiştik, iyi ki de gitmiş. Şimdi evi temizliyoruz, askerimiz polisimiz de yardım ediyor. Allah askerlerimizden, polisimizden, AFAD'dan herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.