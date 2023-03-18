Selde ölen kadının altınlarını bulup askere teslim etti! İyi ki varsın Elif teyze!

Sel felaketinin yaşandığı ve can kayıplarının olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan Elif Oral'ın yanında bulunan kaynanasının dairesi tavana kadar balçık doldu. Kaynanası depremden sonra şehir dışına giden Oral, asker ve polislerin de yardımıyla balçıkları temizledi. Oral, sel felaketinin yaşandığı gün evine yakın noktada kırmızı bir çanta bulduğunu söyleyerek, "Çantayı açıp baktım, içinde altınlar vardı. Bir de baktım ki Selma yazıyor. Güzelce yıkayıp askerimize teslim ettim" dedi.
Depremin ardından sel felaketiyle boğuşan Adıyaman'ın Tut ilçesinde iki kişi yaşamını yitirirken, hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları halen devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları, diğer yandan da temizlik çalışmaları sürüyor. da evi balçıkla dolan Elif teyzenin evini temizlemesi için Polis Özel Harekat ve Mehmetçik seferber oldu. Elif Oral (70), SABAH'a konuştu.
"BİZİ KURTARIN DİYE BAĞIRDIKTAN SONRA BİR KEPÇE KURTARDI"
Deprem felaketiyle uğraşırken bir de sele tutulduklarını söyleyen Elif Oral, "Sabah gözlerimizi bir açtık ki her tarafı sel götürüyor. Etraf 1,5 metre balçık dolmuş, cama çıkıp 'bizi kurtarın' diye bağırdım. Yanımda 5 aylık hamile kızım Saniye Oral vardı. Bir kepçe geldi, bizi kurtardı Allah razı olsun" dedi.
"BİR BAKTIM TAVANA KADAR BALÇUK DOLMUŞ"
Kepçenin kendilerini risksiz bir alana bıraktığını ancak kaynanasının evinin yan daireleri olduğunu anlatan Oral, "Kepçe bizi karşıya geçirdikten sonra kaynanamın oturduğu ev yanımızdaydı, yazları orada kalırdık. Bir baktım tavana kadar balçık dolmuş. Depremden sonra kaynanamı şehir dışına göndermiştik, iyi ki de gitmiş. Şimdi evi temizliyoruz, askerimiz polisimiz de yardım ediyor. Allah askerlerimizden, polisimizden, AFAD'dan herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.
SELDE HAYATINI KAYBEDEN SELMA SARIKAYA'NIN ALTINLARINI BULMUŞ
Selin yaşandığı gün kırmızı bir çanta içerisinde altın bulduğunu kaydeden Oral, "O gün bir çanta da altın buldum. Evimin yan tarafında selle beraber sürüklenmiş, bir ağacın dibine yapışmış kırmızı çanta gördüm. Çantayı alıp içini açtım, bir baktım Selma yazıyor. Vefat eden Selma Sarıkaya'nın altınlarıymış. Güzelce temizledim ve askere teslim ettim" ifadelerini kullandı.