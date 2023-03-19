Selde ölen temizlik görevlisinin yürek yakan son sözleri... ‘Hakkınızı helal edin’

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden en çok merkez Eyyübiye ilçesi etkilendi. Buradaki Karakoyun Deresi'nin taşmasıyla, Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezinin bodrum katı ve otoparkları sularla doldu. Önceki gün bodrum katta 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Zaman'a (34) ait olduğu öğrenildi. Cenazesi önceki gün Miskinler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.3 çocuk babası Ömer Zaman'ın, sabah erken saatlerde işyerine gittiği, alışveriş merkezini su basınca eşini arayıp; "Ben buradan çıkamayacağım, hakkınızı helal edin" diyerek helallik istediği ortaya çıktı. O konuşmadan saatler sonra da cansız bedeni balçığın arasında bulundu. Geride ise sadece birkaç gün önce iş arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar kaldı. Ömer Zaman ile ilgili paylaşım yapan arkadaşları, üzüntülerini dile getirip rahmet diledi.