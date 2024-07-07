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Giriş Tarihi: 8.7.2024

Selde ortaya çıkan cesedin kimliği belirlendi

İHA
Selde ortaya çıkan cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da 4 Temmuz'da sağanak ve dolu kentte bazı metro istasyonlarını su basmış, derelerin taşması sonucu çok sayıda araç sürüklenmişti. Alemdar Mahallesi yakınlarındaki Nilüfer Çayı'nda suya kapılan erkek cesedi bulunmuştu. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti. Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezine kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.
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Selde ortaya çıkan cesedin kimliği belirlendi
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