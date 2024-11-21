Selen hemşirenin ölümünde şüpheli doktora müebbet talebi

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gören dedesinin yanında refakatçi kaldığı sırada şüpheli şekilde ölen hemşire Selen Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 13 Mayıs'ta özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen ilaç sonucu hayatını kaybetmişti. Bilgin'in daha önceden tanıdığı aynı hastanede görevli anestezi doktoru Fatih Akın'ın odasına girdiği tespit edilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, Akın'ın Selen hemşirenin odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı anlatıldı. Akın'ın şüpheli olduğu fezlekede, Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin ise müşteki olarak yer aldı. Fezlekeye göre Bilgin, sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından tekerlekli hasta yatağıyla odadan çıkarıldı. Doktor Tevfik K. tarafından kalp masajı, Akın tarafından ise suni teneffüs yapıldığı anlar kameraya yansıdı.Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtilirken, doktor Akın, "Ben ona ilaç vermedim. Selen kendisi bu ilacı kullandı" diyerek kendisini savundu. Fezlekede Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyorsa da olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacıyla hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.