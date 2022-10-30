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Giriş Tarihi: 30.10.2022 01:43 Son Güncelleme: 30.10.2022 01:54

Selfie çekerken düştü, hayatının sonu oldu

Muğla'da Ortaca’da 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Selfie çekerken düştü, hayatının sonu oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen genç kız dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü.

Ağır yaralanan genç kızın düşme anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Kanavuzlar, Muğla'ya sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Kanavuzlar doktorların tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti.

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Selfie çekerken düştü, hayatının sonu oldu
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