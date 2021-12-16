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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Selimhan’ı öldüren kazada, sürücüye 420 bin lira tazminat cezası

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Selimhan’ı öldüren kazada, sürücüye 420 bin lira tazminat cezası
İSTANBUL'DA Pilotaj Bölümü öğrencisi Ahmet Selimhan Şimşek'in (21) ölümüne neden olan sürücü Sedat Yiğiter, Şimşek'in ailesine 420 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Zeytinburnu'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen trafik kazasında, müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi. Bunun üzerine Mustafa E. aracını durdurdu ve Selimhan ile birlikte araçtan indi. Bu sırada Sedat Yiğiter, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek Ahmet Selimhan Şimşek'e çarptı. Şimşek hayatını kaybetti. Yargılama sürerken Ahmet Selimhan Şimşek'in annesi Havva Nur ve babası Ramazan Şimşek Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak tazminat talebinde bulundu. Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, davının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 260 bin lira maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise savcı, sanık Yiğiter'e "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

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Selimhan’ı öldüren kazada, sürücüye 420 bin lira tazminat cezası
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