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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Selimiye Camisi’nde restorasyon başlıyor

Selimiye Camisi’nde restorasyon başlıyor
TÜRK-İslam eserlerinin başyapıtı sayılan Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonuna başlanıyor. Mülkiyeti Sultan Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına ait olan Selimiye Camisi'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek. Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firma ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyonun 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar kapsamında cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Caminin kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek. Kubbelerinin taşıyıcı sistemi kontrol edildikten sonra eğer yapısal bir hasar varsa müdahale edilecek. Taşıyıcı sistemde herhangi bir sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak. Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek ve genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek, hangi yöntemlerle müdahale edileceği ilgili raporlar doğrultusunda uygulama sırasında belirlenecek. Kurulacak çalışma iskelesinden sonra başta büyük kubbe olmak üzere, diğer tüm kubbe ve tavanların iskele üzerinden bir kez daha yakından incelenecek. AA

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Selimiye Camisi’nde restorasyon başlıyor
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