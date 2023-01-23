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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Selimiye Camisi’nin 594 penceresi değiştiriliyor

Selimiye Camisi’nin 594 penceresi değiştiriliyor
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camisi'nin devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında iç ve dış alanda bulunan 594 penceresinin tamamı değiştiriliyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Bütün yapılarda pencere önemli bir unsur. Sadece aydınlatma açısından değil, yapının iç uhreviyetini desteklemede ışığın kullanımı açısından pencere planlanması önem taşıyan bir noktadadır. Pencerelerin sayılarının bile belirli bir sistematiğe göre şekillendiğini biliyoruz" dedi. DHA

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Selimiye Camisi’nin 594 penceresi değiştiriliyor
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