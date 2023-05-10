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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Selimiye Camisi’nin kubbesine yeni kurşun örtü

Selimiye Camisi’nin kubbesine yeni kurşun örtü
Edirne'de kapsamlı restorasyonu süren Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ana kubbesinin kurşun örtü çalışmaları tamamlandı. Caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık 3.5 yıl sürmesi planlanan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı devam ediyor. Caminin en önemli kısımlarından ana kubbede de güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapıldı. Kubbenin güçlendirilmesinin ardından kurşun kaplamaları sökülerek yenileriyle değiştirildi. Üzeri brandayla örtülen kubbeye su değmemesi için titizlikle çalışılırken, zaman zaman sağanaklar nedeniyle çalışmalara kısa süreli ara verildi. Kubbe kurşun kaplama işi meteorolojik raporlara bağlı olarak planlanarak tamamlandı. AA

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Selimiye Camisi’nin kubbesine yeni kurşun örtü
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