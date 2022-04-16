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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Selimiye’nin silüeti ortaya çıktı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Selimiye’nin silüeti ortaya çıktı
Edirne'de devam eden Selimiye Meydan Projesi'nde sona doğru geliniyor. Büyük ölçüde tamamlanan proje kapsamında Selimiye Camii çevresindeki 72 bin metrekare alan elden geçirildi. Çalışma sırasında yaya ve araç trafiğine kapatılan meydanda yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve merdivenler inşa edildi. Çim ve çiçek ekilen bölümler sayesinde yeni bir görünüm kazanan Selimiye Camii meydanı daha şimdiden göz dolduruyor. Proje bittiğinde cami çevresinde 25 bin metrekare yeşil alan olacak.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente geldiklerindeki ilk uğradıkları yer olduğunu belirterek, "Şu haliyle bile yerli ve yabancı ziyaretçiler hayranlıkla meydanı izliyor. Projeyle Selimiye'nin ve şehrin silüeti tam anlamıyla ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.

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Selimiye’nin silüeti ortaya çıktı
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