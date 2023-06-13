Haberler Yaşam Haberleri Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü
Giriş Tarihi: 13.6.2023 19:28 Son Güncelleme: 13.6.2023 19:47

Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü

Afyonkarahisar-Denizli Karayolu üzerinde bulunan Sarıkavak Köyü'nde, yoğun yağışların ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu karayolu, Denizli istikametinden trafiğe kapatılırken, toprak altına kalan araç içerisindeki 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN
Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesine bağlı Sarı Kavak Köyünden inen yağmur suları nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Afyonkarahisar-Denizli Karayoluna inen topraklar bir aracın üzerine düştü. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, İtfaiye, iş makineleri ve emniyet ekibi sevk edilirken toprak altında kalan araç içerisindeki 2 kişi için kurtarma çalışması yapıldı. Araç içerisinde bulunan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video


Öte yandan Denizli'nin Çardak İlçesi Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz bölgedeki çalışmalara destek verirken, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, olaydan haber alır almaz bölgeye gitmek için yola çıktı.

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Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü
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