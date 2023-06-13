Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesine bağlı Sarı Kavak Köyünden inen yağmur suları nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Afyonkarahisar-Denizli Karayoluna inen topraklar bir aracın üzerine düştü. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, AFAD, İtfaiye, iş makineleri ve emniyet ekibi sevk edilirken toprak altında kalan araç içerisindeki 2 kişi için kurtarma çalışması yapıldı. Araç içerisinde bulunan sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Selin getirdiği toprak aracı yuttu: 1 ölü | Video



Öte yandan Denizli'nin Çardak İlçesi Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz bölgedeki çalışmalara destek verirken, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, olaydan haber alır almaz bölgeye gitmek için yola çıktı.