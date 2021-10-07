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Giriş Tarihi: 7.10.2021 12:58 Son Güncelleme: 7.10.2021 12:58

Selin TDK Sözlükte Ne Demek? Selin İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Selin TDK Sözlükte Ne Demek? Selin İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Anne ve baba adaylarının içerisinde bulundukları süreçteki zorluklardan bir tanesi de bebeklerine isim verme konusudur. Anne ve baba adayları bebekleri için hem güzel hem modern hem de anlamlı isimler aramaktadırlar. Bu noktada anne ve baba adaylarının karşılarına çıkan güzel isimlerden bir tanesi de Selin ismidir. Selin isminin anlamı ve diğer merak edilenler...

Selin ismi kız bebekler için hem modern hem de telaffuzu güzel isimler arasındadır. Selin ismi Türkçe kökenli bir isim olarak karşımıza çıkar ve bu ismin birden çok anlamı bulunmaktadır. Selin isminin anlamları arasında "övün" ve "gür akan su" anlamları bulunur.

SELİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Selin ismi kız bebekleri için seçilebilecek güzel ve özel isimlerden bir tanesidir. Bu isim hem güzel telaffuz ediliyor olması nedeni ile hem de anlamı nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir. Selin ismi dikkatini çekmesi sebebi ile bu ismin anlamını merak eden anne ve baba adayları bulunmaktadır. Selin isminin 3 anlamı bulunmaktadır. Selin isminin birinci anlamı "övün" ikinci anlamı "gür akan su" üçüncü anlamı da "Orta Asya'da yetişen bodur ve devamlı yeşil kalan bir bitki" şeklindedir.

SELİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Selin ismi hakkında bu ismi bebeklerine vermek isteyen anne ve baba adaylarının merak ettikleri sorular arasında Selin isminin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçip geçmediği de yer almaktadır. Selin ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen bir isim değildir. Bu isim Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmemesi sebebi ile bu ismin kötü bir isim olduğunu düşünmek yanlış olur. Selin isminin bebeklere konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

SELİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Selin ismidir. Bu isim hakkında merak edilen konular arasında bu ismin kökeni de yer alır. Selin isminin kökeni Türkçe olarak karşımıza çıkar.

SELİN NE DEMEK?

Selin kelimesinin ne demek olduğu Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamaktadır. Fakat bu ismin 3 anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı "övün" ikinci anlamı "gür akan su" üçüncü anlamı da "Orta Asya'da yetişen bodur ve devamlı yeşil kalan bir bitki" şeklindedir.

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Selin TDK Sözlükte Ne Demek? Selin İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?
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