Selin Kabakçıyı öldüren alkollü sürücüden pes dedirten savunma





BETON ELEKTRİK DİREĞİNİ İKİYE AYIRDI

SABAH'a konuşan acılı baba Hakan Kabakçı, "Sürücü hem alkollü hem de süratli şekilde araç kullanıyor. Ancak ifadesinde hızlı gitmediğini, arkadaşlarının kulağına bir şeyler söylediğini, aracın kasasında dans ederek eğlenerek dikkatini dağıttığını söylemiş. Kaza sırasında o kadar hızlı ve sert çarpmış ki beton elektrik direği ortadan ikiye ayrılmış. Betonun içindeki demir çubuklar bile ikiye ayrılmış. Suçtan kaçmak için bu şekilde ifade veriyor. Utanmadan arkadaşlarını suçluyor. Adalete güveniyorum. En ağır cezaya çarptırılacağına inanıyorum" dedi.