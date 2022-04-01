Sel mağdurları prefabrik konutlarına kavuştu

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde Ocak ayında yaşanan şiddetli yağışlarda yaşadıkları çadırlar kullanılmaz hale gelmişti. Yerbelen Mahallesi'nde yaşadıkları çadırlar kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Muğla Valiliğinin Koordinasyonunda, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 45 günde yaptırılan 54 metrekare, 2+1 şeklindeki 6 prefabrik konut için anahtar teslim töreni düzenlendi. Roman vatandaşlar için AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın girişimleri sonrasında yaptırılan 6 prefabrik konut, selin mağdur ettiği vatandaşlarımıza teslim edildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmediklerine işaret ederek, "Sel sonrasında çadırlarında ziyaret ettiğimiz Roman vatandaşlarımıza sizleri mağdur etmeyeceğiz demiştim. Bugün verdiğimiz sözü tutmanın mutluğunu yaşıyorum" dedi.

Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Sizlere ve Ortacalı hemşerilerime Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda Muğla'mızı konuştuk. Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor. Bizler de sizi çok seviyoruz. AK Parti olarak Roman Strateji Belgesi kapsamında Roman vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, barınma ve sosyal destek anlamında her türlü desteği veriyoruz. Türkiye olarak 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kabul ettik. Gününüzü şimdiden kutluyoruz. Yaşanan sel sonrasında selden mağdur olan vatandaşlarımız otelde misafir edildiler. Su basan çadırları ziyaretimizde vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgileri hepimizi duygulandırmıştı. Vatandaşlarımızın yanında Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı arayarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için destek istemiştik. Sayın Valimiz devletin şefkatini gösterdi ve bugün anahtarlarının teslim edeceğimiz konutların 45 gün gibi kısa bir zamanda yapılmasını sağladı. Sayın Valimizin şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarları döneminde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Sel sonrasında çadırlarında ziyaret ettiğimiz Roman vatandaşlarımıza sizleri mağdur etmeyeceğiz demiştim. Bugün verdiğimiz sözü tutmanın mutluğunu yaşıyorum. Bugün anahtarlarını teslim ettiğimiz konutların içinde açık mutfak, salon, yatak odası ve çocuk odaları bulunuyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.