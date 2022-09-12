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Giriş Tarihi: 12.9.2022 13:31

Selin'in öldüğü kazada yaralanan Duygu: Olay gününe ait hiçbir şeyi hatırlamıyorum

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir evin bahçe kapısına çarparak takla atan ve Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur'un (21) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada kazada yaralanan Duygu Yedigöller, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle olay gününe ait hiçbir şeyi hatırlamadığını söyledi. Beyin travması geçiren Zeynep Özgen ise tutuksuz sanık Bodur'dan şikayetçi olmadı.

DHA
Selin’in öldüğü kazada yaralanan Duygu: Olay gününe ait hiçbir şeyi hatırlamıyorum

Kaza, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde meydana geldi. Eren Bodur'un kullandığı 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkarak bir evin bahçe kapısına çarpıp, takla attı. İhbar gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Bodur'un yaralandığını belirledi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü kamyonet sürücüsü Bodur, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.



"1,5 AY HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜM"

İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Bodur, taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Kazanın ardından beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Duygu Yedigöller "Kaza sırasında kamyonetin kasasındaydım. Aracın dengesi bozulunca, dışarı fırlayıp, başımı çarpıp, beyin kanaması geçirdim. 1,5 ay hastanede yattım. O süreyi hatırlamıyorum. Omzumda da kırık vardı. Araca nasıl bindiğimizi hatırlamıyorum. Olay gününe ait hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Kazada yaralanan Zeynep Özgen ise şikayetçi olmadığını belirterek "Kaza sebebiyle beyin travması geçirdim ve 3 ay yoğun bakımda kaldım. Kazaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanıktan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ifadelerin alındığı sırada duruşmayı izleyenlerden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.



KAZA YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Şikayetçi avukatları, sanığın tutuklanması talebinde bulundu. Sanık Bodur'un avukatı ise müvekkilinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, Bodur'un tutuklanması talebini reddetti. Heyet ayrıca geçen duruşmada istenen ancak yapılmayan keşfin gerçekleştirilmesi ve diğer mağdurların da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Selin'in öldüğü kazada yaralanan Duygu: Olay gününe ait hiçbir şeyi hatırlamıyorum
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