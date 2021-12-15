Selinos Antik Kanal Projesi Bergama’nın mücevheri olacak

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yılların ilgisizliği ve bugüne kadar üretilmeyen vizyon projeler yoksunluğu nedeniyle potansiyeli hep göz ardı edilen kadim şehir Bergama, 20 bin kişinin istihdam edileceği Serbest Bölge ile yıldızının parlayacağı dönemece geldi. Başkan Koştu, "Bakırçay'ın gözbebeği Bergama'mız yıllardır vizyoner bakış açısından yoksun yönetilmenin acılarını çekiyor. Ama bu kötü gidişat, her birisi ülkemizin büyüklüğüne büyüklük katacak dev projelerle yok olacak. Bergama'mızın potansiyelinin lokomotifi Batı Anadolu Serbest Bölgemiz, yükü Kuzey Ege Çandarlı Limanı, mücevheri Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz olacak. Ekonomiden turizme parlayacağımız günler sırada" dedi.





ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI



Geçtiğimiz Eylül ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile kurulması çalışmalarında sona yaklaşılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) için çalışmaların hızlandırıldığına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Ticaret Odası'nda yapılan bilgilendirme toplantısı ardından yaptığı açıklamada "2022 yılı ilk çeyreğinde Bergama-Aşağıkırıklar Mahallemiz'de 2,5 milyon metrekare alanda kurulacak olan ve ESBAŞ tarafından proje çalışmaları sürdürülen Serbest Bölgemizin müjdelerini bir bir alacağımız dönem olacak. 20 bin kişinin istihdam edileceği Serbest Bölgemiz ile ilçemizin öncelikleri arasında bulunan işsizliğin önüne geçeceğiz. Bununla da kalmayıp ülkemiz ekonomisine yön veren bir lokomotife sahip olacağız. Hem ülkemiz hem ilçemiz kazanacak. Böylesi vizyoner bir projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.





BAŞKAN KOŞTU; "ÖNÜMÜZDEKİ YÜZ YIL BERGAMA'NIN! TEMELLERİNİ BUGÜNDEN ATIYORUZ"



Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin Bergama için lokomotif olacağını ifade eden Belediye Başkanı Koştu, "Kadim şehrimiz Bergama içerisinde bulunduğu potansiyele rağmen, bugüne kadar vizyoner yönetilemeyişinin acılarını çekiyor. Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu gidişata dur diyebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yandan Serbest Bölgemizin kurulması çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarımızla yürütürken, bir yandan üç bin yıllık tarihi şehrimizin UNESCO Dünya Mirası'na yakışır bir düzenleme ile Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'ni yaşama geçiriyoruz. Bu vizyon projelerimiz içerisinde Kuzey Ege Çandarlı Limanı'mızın da yapımı tamamlanınca hem ülkemizin hem Dünya ticaretinin göz bebeği olacağız" dedi.