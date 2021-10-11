Selinos Türkiye’de ilk olacak

TARİHİ DOKU KORUNACAK

"Bergama Antik Kenti Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım" inşaatı kapsamında 1400 metre yeni kalgir duvar inşa edileceğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 1000 metrelik hatta da güçlendirme çalışmalarının yapılacağını belirtti. Planlanan proje ile dere yatağının da yeniden düzenleneceğinin altını çizen Kaya Yıldız, tarihi dokunun korunacağını özellikle vurguladı. Selinos Deresi'nde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılacağını belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız, yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabileceğini söyledi.