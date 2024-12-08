Semazenler Emir Kağan’ı unutmadı: Mezarını ziyaret edip, semaya gittiler

Kaza, geçtiğimiz yıl 3 Aralık tarihinde merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde yaşandı. Emir Kağan Bektaş idaresindeki motosiklet sokak içerisinden caddeye çıktığı sırada Murat U. (55) idaresindeki belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emir Kağan Bektaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 yıldır semazenlik yapan Emir Kağan Bektaş, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde de semazen olarak görev yapıyordu.

SEMAZENLER EMİR KAĞAN'I UNUTMADI

Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus büyük bir yoğunlukla başladı. Postnişin Fahri Özçakıl ve diğer semazenler gündüz ki sema programının ardından Emir Kağan Bektaş'ın Yediler Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Semazenler burada kuran-ı kerim okuyup, dua ettiler.

Ziyaret sırasında Bektaş'ın 12 yaşındaki semazen kardeşi Umut'ta gözyaşlarına hakim olamadı. Semazenler mezar ziyareti sonrası akşam ki sema programı için tekrar salona geçti. Baba Necdet Bektaş, oğlunun hiçbir zaman unutulmadığını, semazen büyüklerinin de unutmadığını, sık sık mezarını ziyarete gelip, dua ettiklerini söyledi.