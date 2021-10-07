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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:04 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:09

Şemdinli yolunda tır kaza yaptı: 1 ölü

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şemdinli yolunda tır kaza yaptı: 1 ölü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Şemdinli ilçesinin bağlı Durak köyünde meydana geldi.Yüksekova'dan Şemdinli istikametinde seyir halindeyken Durak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Hafız Yoğurtçu yönetimindeki 06 GB 9296 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza sorası kabinde sıkışan sürücüsü Yüksekova ve Şemdinli Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla çıkartıldı.112 acil servis ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen sürücü Hafiz Yoğurtçu kurtarılamadı.

Tır şoförü Yoğurtuçu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi sevk edilirken, Şemdinli ilçe jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Şemdinli yolunda tır kaza yaptı: 1 ölü
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