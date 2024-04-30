Şemdinli’de yerleşim yerinden geçen aktif fay bulundu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar tarafından Şemdinli- Yüksekova fay hattı incelendi ve bölgede aktif bir fay hattı tespit edildi. Bölüm başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, fay hattının yaşını belirlemeye yönelik örneklemeler yapıldı. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Yüksekova-Şemdinli fayı ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor. Üzerinde yapılar var. Irak'a doğru uzanan aktif bir fay. Yaklaşık 100 kilometre boyunda. Büyük kırıldığı zaman 7'lik deprem üretme potansiyeli olan bir fay" dedi. DHA