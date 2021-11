Semiha Yıldırım, Mardin’de Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı

Savur ilçesinde yapımı tamamlanan Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu, düzenlenen program ile eğitim öğretime başladı.

Açılış Törenine, Açılışa TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayırsever İş İnsanı Mehmet Veysi Erdem tarafından finanse edilen okul, Savul ilçesine bağlı kırsal Başkavak mahallesine yapıldı. Yeni yapılan anaokulu sayesinde çocuklar okul öncesi eğitimlerini kendi kırsal mahallelerinde alma fırsatı buldu.

Proje kapsamında 62 ilde okulların tamamlandı. Şimdiye kadar 5 binden fazla minik öğrenci Kızılay anaokullarında eğitim almaya başladı.

Açılış töreninde konuşan Semiha Yıldırım, "Geleceğimizi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için ne yapsak azdır. Biz biliyoruz ki iyi bir eğitim, iyi bir gelecek demektir. Erken, çocukluk döneminde iyi eğitim almış çocuklarımızın ise eğitim hayatlarını daha başarılı oldukları, tüm eğitim camiasınca bilinen bir gerçektir. Bu proje, okul öncesi eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırılması çabalarına katkı sağlamak amacı ile şahsımın himaye ettiği ve bununla da mutlulukla gurur duyduğum bir farkındalık bir projesi. Umuyorum ki bu okulda yetişen çocuklarımız tıpkı Aziz Sancar amcaları gibi büyük ilim adamları olsun."

Törende konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş İse, Millet ve memleket menfaatine konulan her tuğla, çakılan her bir çivi, gerçekleşen her yatırım son derece kutsal olduğunu vurguladı.

Vali Demirtaş, "Eğitim yatırımları ise, atılan adımlar içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Zira bu yatırımlar, bir çocuğumuzun akademik başarısına, kişilik gelişimine imkân tanımakta; onun hayat boyu mutlu bir birey olarak yaşamasının önünü açmaktadır. O nedenle eğitim yatırımlarını sadece bu açıdan değerlendirmek bile, bir evladımıza dokunmanın, bir evladımızın hayatını değiştirmenin koca dünyayı değiştirmeyle eşdeğer olduğunu görmek için kâfidir." şeklinde konuştu.

Protokol Üyeleri, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in duasının ardından açılışını yaptıkları okulu gezdiler. Öğrencilerle sohbet eden Semiha Yıldırım, öğrencilere hediye verdi.