Şemikler İzban Saatleri - Yol Tarifi ile İzban Şemikler İstasyonu Nerede, Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Şehir içi ulaşım hem kolaylık açısından hem de ekonomik olduğu için sıklıkla tercih edilir. Tabi öncelik olarak şehir içi ulaşımda kullanacağımız durakları ve istasyonları bilmekte yarar vardır. Şermikler izban saatleri yazısını ve Şermikler izban istasyonundan kaç dakikada bir izban geçiyor detaylarını sizin için bu yazımızda hazırladık. Yazımızın devamına beraber geçelim.

ŞEMİKLER İZBAN SAATLERİ

Şemikler izban istasyonundan düzenlenen sefer sayıları, istikamete göre değişiklik gösterse de günlük ortalama olarak seferlerin başlama saati 05:22 olarak karşımıza çıkmaktadır. Son sefer saatleri yine gideceğiniz istikamete göre değişse de ortalama olarak 00:30 ile 00:45 saatlerine kadar seferlere ulaşmak mümkün olmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta hem güzergahlara hem de bayramlara ya da hafta sonuna göre değişiklik gösterebilecek sefer saatleridir. Eğer Şemikler izban istasyonundan kaç dakikada bir izban seferi geçiyor diye merak ediyorsanız da yine duraklara göre farklılık gösterse de 15 ile 24 dakika arasında seferler geçmektedir.

ŞEMİKLER İZBAN İSTASYONU NEREDE?

İzban istasyonları eskiden direkt tren istasyonu olarak geçtiği için Şemikler izban istasyonunun ismine de tren istasyonu şeklinde rastlamanız oldukça mümkündür. Eğer yol tarifi ile Şemikler İzban istasyonu nerede diye merak ediyorsanız sizinle paylaşacağımız açık adres ile yol tarifine kolayca ulaşabilirsiniz. İşte Şemikler izban istasyonu adresi;