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Giriş Tarihi: 18.3.2022 13:04 Son Güncelleme: 18.3.2022 13:05

Semira’nın katilinin bulunması için Müge Anlı’nın programına katılmışlar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Semira’nın katilinin bulunması için Müge Anlı’nın programına katılmışlar

Hatay’da, 5 yıl önce kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü. Olayla ilgili genç kızın amcaları Abdulrezzak Arslan, Retip Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Çelenk ve İbrahim Demir tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alan amca Abdulrezzak Arslan ile Selim Çelenk’in Semira’nın katil ya da katillerinin bulunması için Müge Anlı’nın programına katılmışlar.

Hatay'da, 5 yıl önce kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) cinayetini jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü. Olayla ilgili genç kızın amcaları Abdulrezzak Arslan, Retip Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Çelenk ve İbrahim Demir tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alan amca Abdulrezzak Arslan ile Selim Çelenk'in Semira'nın katil ya da katillerinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmışlar.

KAYIPLARA KARIŞTI

Altınözü ilçesinde yaşayan Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında amcası Aldulrezzak'ın evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Bunun üzerine genç kızın ailesi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Semira Arslan'ın cesedi jandarma tarafından 22 Şubat 2019'da amcası Abdulrezzak Arslan'ın evinin bahçesine yakın kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Araştırmaya genişleten ekipler, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da cesedin yakınlarında buldu. Jandarma cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. Aile kızlarını öldürenlerin bir an önce bulunmasını istedi. Yapılan titiz çalışma sonucunda ekipler cinayet şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler 5 gün önce şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Semira Arslan'ın amcaları Retip Arslan, Abdulrezzak Arslan, yengesi Halime Arslan, komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim Demir ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Çelenk gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden İbrahim Demir ile Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Selim Çelenk 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan, amcaları Abdulrezzak Arslan ve Retip Arslan ise cinayet suçundan tutuklandı. Yengesi Halime Arslan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜGE ANLI'YA KATILMIŞLAR

Tutuklanan amca Abdulrezzak Arslan ile Selim Çelenk ve serbest kalan yenge Halime Arslan'ın Müge Anlı'nın programına katılıp genç kızı öldüren katil ya da katillerinin bir an önce bulunmasını istedikleri ortaya çıktı. Amca Abdulrezzak Arslan'ın programda yeğeninin tutuklanan İbrahim Demir ile nikahsız yaşadığı, daha sonra Selim Çelenk ile aşk yaşadığını iddia etmişti.

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Semira’nın katilinin bulunması için Müge Anlı’nın programına katılmışlar
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