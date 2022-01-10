‘Semptom olarak ayırma şansımız çok yok’

İSTANBUL ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Karaali üst solunum yolları enfeksiyonları ve koronavirüs semptomlarının büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Karaali "Semptom olarak ayırma ihtimalimiz çok yok. Yoğunlukla vatandaşlar üst solunum yolu semptomlarıyla, burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük, boğaz gıcıklanması gibi semptomlarla başvuruyor. Omicron varyantında da bu semptomlar ön plana çıkıyor. Bu semptomları gösteren kişi, kendisini izole edip test yaptırarak hareket etmeli" dedi.