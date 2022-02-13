Şemseddin Sivasi’nin hayatı “Lâl” ile AKM’de sahneye taşındı

Mevlâna'nın hocası Şems-i Tebrizi ve Akşemseddin'le beraber Türk-İslam dünyasının en önemli üç Şems'inden biri kabul dilen Şemseddin Sivasi'nin hayatı Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla sahneye taşındı. Sivas'ın sembol isimlerinden biri olan Şemseddin Sivasi'yi anlatan ve Fatih Duman'ın "Lâl" isimli kitabından sahneye uyarlanan oyunun yönetmenliğini Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri yaptı. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galaya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Sivaslılar Platformu Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

'ŞEMSEDDİN SİVASİ, YENİ NESİLLERE TANITILMAYI HAK EDEN ÖNEMLİ BİR TARİHİ ŞAHSİYETTİR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop galadaki konuşmasında şunları kaydetti: " Kültür ve sanat tarihimizde bazı şehirlerin ismiyle özdeşleşmiş tarihi şahsiyetler vardır. Konya Mevlana'dır, Eskişehir Yunus Emre'dir, Nasrettin Hoca'dır… Tarihin her döneminde önemli bir merkez olan Sivas, Hitit, Selçuklu, Osmanlı, Kadı Burhanettin ve Şemseddin Sivasi'dir. Bu gece Sivas'ın sembol isimlerinden, gönüller sultanı Şemseddin Sivasi Hazretlerini hatırlatmak ve gelecek nesillere emanetini miras olarak aktarmak üzere buradayız. Doğumunun 500. yılını geride bıraktığımız gönüller sultanı Şemseddin Sivasi Hazretleri, geçen bunca asra rağmen tıpkı Yunus gibi, ilahileriyle menkıbeleriyle dillerde dolaşan ve yeni nesillere tanıtılmayı hak eden önemli bir tarihi şahsiyettir. Kadim şehirlerin, kadim tarihlerini ve şahsiyetlerini diri tutmak hepimizin vazifesidir."

'AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜN DEĞERLERİNİ YENİ NESİLLERE AKTARMAK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sekiz aylık yoğun bir çalışma va hazırlığın sonucu olan Lâl oyununun görkemli gala gecesinde yaptığı konuşmada, "Her şehrin bir sahibi vardır. Şehirlerin sahibi şehirlerin üzerinde gezip tozanlar, yürüyenler değil şehrin altında yatıp gönlünü o şehre verenlerdir. Şemseddin Sivasi Hazretleri de Türk İslam kültürünün ve Sivasımızın önemli değerlerinden birisidir. 2020 yılında doğumunun 500. yılı anısına hemşerimiz ve değerli yazar Fatih Duman tarafından yazılan "Lâl" isimli eserin tiyatroya uyarlanmış halini bugün sizlerin ve toplumun beğenisine sunuyoruz. Amacımız ve mücadelemiz sadece fiziki belediyecilik değil, şehrimizin ve kültürümüzün değerlerini yeni nesillere aktarmak, tanıtmak ve bu noktadaki eksiklikleri gidermektir. Gala gösterisinden sonra başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da Şemseddin Sivasi Hazretlerinin tanıtımı noktasında bu tiyatronun gösterimine devam edeceğiz" dedi.



'LÂL'I ÖDÜLLÜ İSİMLER HAZIRLADI

Büyük şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatına odaklanan ve Osmanlı'nın Eğri Kalesi fethini anlatan "Lâl", görkemli gala gecesinde izleyicileri ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkardı. Oyun izleyicilerden tam not aldı. Sivas'ın tarihinde önemli bir yer tutan ve beş asırdır tarihe ışık tutan Şemseddin Sivasi'nin hayatını anlatan "Lal"in yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik, reji asistanlığını Havva Şahin ve koreografisini Sercan Doğantekin üstlendi. Müzikleri Yücel Arzen'e ait olan oyunda Hakan Güneri, Okan Patırer, Fatih Özseçen, Faruk Alamehmet, Serdar Dinçel, Gülnur Çelik, Ulaş Sayman, Havva Şahin, Oğulcan Söğüt, Emirhan Küçük, Duygu Türkyılmaz, Berke Enes Uludağ, Ali Berk Yaman, Furkan Ayhan Özdemir ve Samet Gökgöz yer alıyor.