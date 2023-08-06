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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Şemsiye manavı uçurdu

Şemsiye manavı uçurdu
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, şiddetli rüzgarda manav dükkanı önünde havalanan şemsiyeyi tutmaya çalışan Burak Abuç (30), yerden havalanarak yaklaşık 5 metre savruldu. Olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, şemsiye ile birlikte havalandı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden yaklaşık 3 metre havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu. Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Arkadaşının ölümden döndüğünü söyleyen iş yeri çalışanlarından Lokman Aydın, "Şu an durumu iyi" dedi. Olaya ilişkin görüntüler ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Şemsiye manavı uçurdu
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