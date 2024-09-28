Semt pazarı’nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli İzmit ilçesi Doğu Kışla'da mevkiinde kurulan Cumartesi Pazarı'nda, pazarcı esnafı ile hal esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve bıçakların çekilmesiyle üç kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

AĞIR YARALANMIŞTI KURTARILAMADI

Bıçaklı kavgada yaralananlardan biri olan pazarcı esnafı Yiğit Laç, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Laç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan Yiğit Laç'ın akrabası Ali B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın, pazarcı Yiğit Laç ve akrabası Ali B. ile hal esnafı olduğu öğrenilen E.T. arasında geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.